الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسام عاشور: تركيز جيل الأهلي الحالي في السوشيال ميديا.. وهذا سر تفوق عبد الله السعيد

حسام عاشور
حسام عاشور

أشاد حسام عاشور نجم الأهلي السابق بقدرات عبدالله السعيد لاعب الزمالك مؤكداً أنه ملتزم داخل وخارج الملعب.

إقرأ أيضًا..

txt

قائمة منتخب مصر: حسام حسن يستبعد إمام عاشور وعودة دونجا


أضاف عاشور خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" المنافسة في بداية مشواري مع الأهلي كانت مع محمد مصطفي ومحمد شوقي ومانويل جوزيه طلب تصعيدي للفريق الأول".

وواصل:"  2006 بداية انطلاقتي القوية مع الأهلي ولعبت بشكل أساسي".

وأكمل:" عاصرت عبد الله السعيد مع الأهلي وكان لاعب قوي جداً ومحافظ علي مستواه بشكل كبير ومركز في حياته خارج الملعب ".

واستطرد:" فلافيو كان قوي جدا جدا في التدريب وجوزيه تنبأ بنجاحه وأخبره بضرورة التركيز في الملعب".

واستطرد:" جيل الأهلي الحالي مركز في السوشيال ميديا بخلاف جيلنا كان تركيزنا أكثر في الملعب".

مواد متعلقة

عبدالجليل: الدوري الاستثنائي سيكون تجربة جيدة

رجب عبدالقادر: المصري سيتقدم بشكوى ضد حسام حسن في المحكمة الرياضية الدولية 

تامر عبد الحميد: الزمالك لم يقدم المستوى المطلوب أمام الشرطة الكيني

صلاح سليمان: لا يصح ما يحدث مع عبدالمجيد.. ودونجا أداؤه صفر

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

الأوقاف توضح موضوع خطبة الجمعة القادمة "من أسباب الرزق الخفية.. التقوى"

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

ميدو: أزمة رمضان صبحي صفحة جديدة من صفحات الفساد

الجريدة الورقية