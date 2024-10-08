حسام عاشور: تركيز جيل الأهلي الحالي في السوشيال ميديا.. وهذا سر تفوق عبد الله السعيد

أشاد حسام عاشور نجم الأهلي السابق بقدرات عبدالله السعيد لاعب الزمالك مؤكداً أنه ملتزم داخل وخارج الملعب.

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أضاف عاشور خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" المنافسة في بداية مشواري مع الأهلي كانت مع محمد مصطفي ومحمد شوقي ومانويل جوزيه طلب تصعيدي للفريق الأول".

وواصل:" 2006 بداية انطلاقتي القوية مع الأهلي ولعبت بشكل أساسي".

وأكمل:" عاصرت عبد الله السعيد مع الأهلي وكان لاعب قوي جداً ومحافظ علي مستواه بشكل كبير ومركز في حياته خارج الملعب ".

واستطرد:" فلافيو كان قوي جدا جدا في التدريب وجوزيه تنبأ بنجاحه وأخبره بضرورة التركيز في الملعب".

واستطرد:" جيل الأهلي الحالي مركز في السوشيال ميديا بخلاف جيلنا كان تركيزنا أكثر في الملعب".