أدرجت طبيبة القلب آنا نيبولسينا الأطعمة التي تعمل على تحسين صحة القلب بشكل أكثر فعالية، قائلة في مقابلة مع إزفستيا إن قائمة العناصر الغذائية الأكثر فائدة لنظام القلب والأوعية الدموية تتصدرها أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، وأفضل مصدر لهم هو الأسماك الدهنية وفي معرض حديثها عن ذلك، أشارت نيبولسينا إلى أن الرنجة من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة القلب.

ويحتوي الماكريل أو السلمون أو الرنجة على كميات كبيرة من أومجا 3، أنها تحافظ على إيقاع القلب الطبيعي وتمنع تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، ويجب عليك تناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع، وهو ما سيكون وسيلة ممتازة للوقاية من تصلب الشرايين.

كما نصحت طبيبة القلب بإدراج المكسرات والبذور في النظام الغذائي، كما أنها تحتوي على أحماض دهنية قيمة، بالإضافة إلى أنها تحتوي أيضًا على فيتامينات تقلل نسبة الكوليسترول والالتهابات ووفقا لآنا نيبولسينا، فإن تناول 30 جراما من اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور اليقطين يوميا يساعد على تحسين وظائف القلب.

منتج آخر مفيد له هو الزيوت النباتية، وزيوت الزيتون وبذور الكتان واليقطين غنية بالأحماض الدهنية الصحية التي تدعم صحة الأوعية الدموية ويمكن إضافتها إلى السلطات أو الوجبات الجاهزة، ملعقة كبيرة عدة مرات في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، تنصح طبيبة القلب بتناول المصادر النباتية لمضادات الأكسدة، مثل الخضار الخضراء والحمضيات والتوت، فوجودها في القائمة اليومية يقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي بالإضافة إلى ذلك، توفر منتجات الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف وفيتامينات ب دعمًا جيدًا للقلب.