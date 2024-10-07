الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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نتنياهو يدعو عددا من الوزراء إلى مشاورات عاجلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

ذكر إعلام إسرائيلي، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو دعا عددا من الوزراء إلى مشاورات عاجلة، وفقا لمًا ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. 

 

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باحث سياسي: تسرع إدارة نتنياهو ربما تدفعها لاستهداف منشآت نووية إيرانية

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ماكرون لـ"نتنياهو": حان وقت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

وفي إطار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة مع حزب الله على الحدود مع لبنان.

 

 وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية، اليوم الاثنين عن الجيش قوله - في بيان له - "إن الجندي إيتاي أزولاي (25 عاما) قتل وأصيب جنديان آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية"، مشيرا إلى أن الجنديين أصيبا بقذيفة هاون، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

 

الجيش الإسرائيلي: إصابة سيدتين نتيجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب

 

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب بوسط إسرائيل بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الاثنين عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية قولها "إن الهجمات الصاروخية أسفرت عن إصابة سيدتين بجروح طفيفة وأكدت أنهما بحالة جيدة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ أطلقت من خان يونس جنوبي قطاع غزة في هذا الهجوم.. وأدى إطلاق الصواريخ إلى انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والبلدات المحيطة.

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