الأحد 06 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ماكرون لـ"نتنياهو": حان وقت وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

ماكرون ونتنياهو
ماكرون ونتنياهو

أكد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوقت حان لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه.

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وبحسب"روسيا اليوم"، أن الجانبين بحثا الوضع في الشرق الأوسط آخذين بعين الاعتبار علاقات الصداقة بين فرنسا وإسرائيل.
وأضاف بيان الإليزيه أن "الزعيمين يعترفان بوجود اختلاف في الآراء، ولكن في الوقت ذاته يعبران عن الرغبة في التفاهم بينهما.
وأكد ماكرون التزام فرنسا بأمن إسرائيل، بينما أعلن نتنياهو أن إسرائيل تتوقع من فرنسا "دعما وليس قيودا".

وجرت المكالمة بين ماكرون ونتنياهو بعد يوم من تصريحات الرئيس الفرنسي حول ضرورة وقف توريدات الأسلحة لإسرائيل من أجل تفعيل عملية السلام في قطاع غزة، ما أثار غضبا لدى إسرائيل، حيث وصف بنيامين نتنياهو تصريحات الرئيس الفرنسي بـ"العار".
وأعربت باريس عن أسفها لرد فعل نتنياهو، معتبرة كلامه "مفرطا"، ومشيرة إلى أنه "لا يتجاوب مع علاقات الصداقة بين فرنسا وإسرائيل".

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