باحث سياسي: تسرع إدارة نتنياهو ربما تدفعها لاستهداف منشآت نووية إيرانية

أكد محمد العالم الكاتب الصحفي والباحث السياسي المختص في الشؤون الأمريكية، أن تسرع إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما تدفعها لاستهداف حقول نفط أو منشآت نووية إيرانية.

نتنياهو واستهداف منشآت نووية إيرانية

وأوضح "العالم"، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التنسيق بين أمريكا وإسرائيل في الشرق الأوسط مستمر، مضيفًا: "بالنسبة إلى الرد على إيران، فإن هناك اختلاف كبير بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية، وأعتقد أن إدارة بايدن كان لديها بعض التخوفات من انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية ستؤدي إلى حرب عالمية".



وأضاف: “تسرع إدارة نتنياهو أو النزعة الانتقامية لدى إدارة نتنياهو ربما تدفعها إلى أن يتم استهداف حقول نفط إيرانية أو منشآت نووية”، مؤكدًا أنه يعتقد أن الإدارة الأمريكية لا تريد هذا الأمر في هذا التوقيت؛ لأنّ الحزب الديموقراطي سيتأثر كثير داخليا على مستوى الانتخابات وسيثبت للشعب الأمريكي أجّل العديد من الصراعات في العالم.