الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

إفطار مثالي للدايت.. طريقة عمل الشوفان مع الفواكه والمكسرات

بوابة الوفد الإلكترونية

الإفطار الوجبة الأهم في اليوم، حيث يوفر الطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط، ولأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، فإن اختيار وجبة إفطار متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية أمرٌ بالغ الأهمية، إن الإفطار الصحي كتناول الشوفان يمكن أن يساعد في تحقيق أهداف فقدان الوزن، وزيادة مستويات الطاقة، وتحسين الصحة العامة، وفيما يلي نقدم لك وصفة إفطار صحية للدايت، سهلة التحضير ومليئة بالمكونات المفيدة.

 

طريقة عمل دقيق الشوفان مع الفواكه والمكسرات

المكونات:

1 كوب من دقيق الشوفان.

2 كوب من الماء أو الحليب (حليب اللوز أو حليب جوز الهند للخيارات الصحية).

1 موزة (مقطعة).

1/2 كوب من التوت (توت أزرق أو توت أحمر).

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

1 ملعقة كبيرة من اللوز أو الجوز (مكسرات مفرومة).

رشة من القرفة (لإضافة نكهة).

 

طريقة التحضير

1. طهي الشوفان:

في وعاء، يُغلى الماء أو الحليب.

يُضاف دقيق الشوفان ويُترك على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق حتى يصبح طريًا.

2. إضافة المكونات:

بعد طهي الشوفان، يُضاف الموز المقطع والتوت.

يُمكن إضافة العسل حسب الرغبة ورشة من القرفة لإضفاء نكهة.

3. التقديم:

يُسكب الشوفان في طبق التقديم، ويُزين بالمكسرات المفرومة.

 

الفوائد الغذائية:

دقيق الشوفان: غني بالألياف التي تساعد في الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

الفواكه: تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن وتضيف نكهة طبيعية.

المكسرات: تحتوي على الدهون الصحية والبروتينات التي تدعم الصحة العامة.

تعتبر وصفة دقيق الشوفان بالفواكه والمكسرات خيارًا مثاليًا لوجبة إفطار صحية للدايت، وتحتوي هذه الوصفة على مكونات مغذية تسهم في الشعور بالشبع، وتعزيز مستويات الطاقة، ودعم أهداف فقدان الوزن، يُمكن تخصيص الوصفة بإضافة مكونات أخرى حسب الذوق الشخصي، مما يجعلها سهلة التحضير ومناسبة لكل الأذواق.

مواد متعلقة

التغيرات المناخية والصحة النفسية| التأثيرات وسبل التكيف

أهمية الترطيب.. كيف يؤثر شرب الماء الكافي على الصحة اليومية

طريقة عمل مشروب الماتشا المنعش وفوائده الصحية للدايت

العادات الغذائية والصحة القلبية| تأثيرها وسبل الحفاظ على قلب صحي

8 أطعمة تزيد من التهابات وآلام المفاصل| نصائح لجسم صحي

الرياضة اليومية.. مفتاح الصحة الجسدية والعقلية المتكاملة

الإفراط في تناول السكريات.. أضرار صحية تهدد الجسم والعقل

البيكان.. فوائد مذهلة لصحة الجسم وتعزيز الطاقة
الجريدة الورقية