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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كريم حامد: الزمالك له الأولوية حال عودتي لمصر

كريم حامد لاعب نادي
كريم حامد لاعب نادي بانسيرايكوس اليوناني

تحدث كريم حامد لاعب نادي بانسيرايكوس اليوناني، عن انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

وقال كريم حامد في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"أنا من المنصورة بدأت كرة في نادي إنبي ثم انتقلت إلى الزمالك عام 2014 ولعبت 11 عامًا مع الفارس الأبيض".

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وأضاف اللاعب:"تلقيت عروض كثيرة من الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن فضلت الاحتراف في الدوري اليوناني لأن هذا حلمي".

وأختتم حديثه قائلًا:"كنت أتمنى اللعب مع الفريق الأول في نادي الزمالك وكنت قريب من هذا لكن في النهاية لم يحدث، وفي حال عودتي إلى مصر سيكون الزمالك هو الأولوية بالنسبة لي".

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