عاجل
أنباء حول انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن الاحتلال يشن عدة غارات على منطقة برج البراجنة في لبنان
الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وائل جسار: أنا في لبنان وبعيش حالة رعب وخوف.. وبشكر مصر

وائل جسار
وائل جسار

أكد الفنان وائل جسار، أن الدعم من قبل شعب مصر للبنان والدول العربية ليس بجديدًا على الشعب المصري، وأن مصر دائمًا تقف بجانب لبنان، متابعًا: "مصر بلد عظيمة بلد بتحس بوجع الناس بتحس بوجع الشعب اللبناني".

 

وأوضح "جسار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتشرف بأن يكون لبناني ولبنان الآن موجوع، مضيفًا: "أنا حاليًا في لبنان.. وبسمع الضرب جبني بشكل مُخيف، احنا شوية بعيد عن الضرب ولكن دائمًا لنسمعه وما بننام الليل".

وشدد على أن لبنان يعيش الآن في رعب والشعب اللبناني موجود بخوف، متابعًا: "في ناس موجوعة وفي ناس بردانه واحنا هبدأ في فصل الشتاء.. ربنا يرحم جميع الشهداء ويشفى جميع المرضى"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يعمل حصار على الشعب اللبناني، إلا أن لبنان سيكون منتصر في النهاية ولبنان قوي.

 

ووجه الشكر للدولة المصرية والشعب المصري على الدعم الكبير المقدم إلى لبنان في ظل الظروف الحرجة في الوقت الحالي.

مواد متعلقة

مفكر سياسي: العالم يعيش حالة حرب والاحتلال يمارس العنف ضد أي طرف

رئيس وزراء لبنان الأسبق: تل أبيب تحاول الانتقام من حزب الله

أمل الحناوي: العالم يحبس أنفاسه ترقبًا من اندلاع حرب إقليمية

عضو مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تستدرج المنطقة إلى شريعة الغابة والعنف

سفير مصر ببيروت: وصول طائرات محملة بالمساعدات للبنان خلال الأيام المقبلة

حصد الأهلي لبرونزية كأس العالم للأندية إرضاءً للاعبين.. ناقد رياضي يوضح (فيديو)

"لايف كوتش" عن الزوجة الثانية: حق مكتسب للزوج.. ولابد أنا يعدل بينها وبين الأولى

جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل ضابط كوماندوز بمعارك حزب الله في لبنان
الجريدة الورقية