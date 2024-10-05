وائل جسار: أنا في لبنان وبعيش حالة رعب وخوف.. وبشكر مصر

أكد الفنان وائل جسار، أن الدعم من قبل شعب مصر للبنان والدول العربية ليس بجديدًا على الشعب المصري، وأن مصر دائمًا تقف بجانب لبنان، متابعًا: "مصر بلد عظيمة بلد بتحس بوجع الناس بتحس بوجع الشعب اللبناني".

وأوضح "جسار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتشرف بأن يكون لبناني ولبنان الآن موجوع، مضيفًا: "أنا حاليًا في لبنان.. وبسمع الضرب جبني بشكل مُخيف، احنا شوية بعيد عن الضرب ولكن دائمًا لنسمعه وما بننام الليل".

وشدد على أن لبنان يعيش الآن في رعب والشعب اللبناني موجود بخوف، متابعًا: "في ناس موجوعة وفي ناس بردانه واحنا هبدأ في فصل الشتاء.. ربنا يرحم جميع الشهداء ويشفى جميع المرضى"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يعمل حصار على الشعب اللبناني، إلا أن لبنان سيكون منتصر في النهاية ولبنان قوي.

ووجه الشكر للدولة المصرية والشعب المصري على الدعم الكبير المقدم إلى لبنان في ظل الظروف الحرجة في الوقت الحالي.