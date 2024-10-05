كيفية تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر خلال 5 أيام

يقول الأطباء إن الوجود المستمر للسكر المكرر في النظام الغذائي يسبب زيادة في رواسب الدهون ويسهم أيضًا في العمليات الالتهابية ووفقا لهم، يمكنك تقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات في جسمك خلال 5 أيام فقط إذا اتبعت مجموعة من القواعد.

على وجه الخصوص، للامتناع بنجاح عن تناول الحلويات والبسكويت، ينصح الخبراء بإدراج الأطعمة التي تتكون من البروتينات الممزوجة بالدهون الجيدة في نظامك الغذائي اليومي، وللقيام بذلك، عليك تناول البيض أو المكسرات أو زيت الزيتون أو الحمص أو السلمون أو الدجاج، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.

ويوصي الأطباء باستبدال الخبز والمعكرونة بالخضروات الخضراء اللحمية، مثل: الكوسة وأنواع مختلفة من الملفوف والقرع، ويقول الخبراء إن الجسم يمتص الخبز بسرعة، مما يرفع مستويات السكر - بينما تحتوي الخضروات على كربوهيدرات معقدة تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى تناول الخضروات الحامضة والمخللة - كما أنها تقمع الرغبة الشديدة في تناول السكر بنجاح.

ولكي لا تعاني من التوتر عند التخلي عن الحلويات، يرى الخبراء أنه من المفيد تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على الحد الأقصى من محتوى الكاكاو في تركيبتها باعتدال.

وتحفز الشوكولاتة الجسم على إنتاج الإندورفين، مما يقلل من مستويات القلق، وينصح خبراء التغذية أيضًا بشرب المزيد من الماء.