سقوط 8 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات

يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي والتي لازالت حتى اليوم والتي أدت إلى استشهاد الالاف من المواطنين، وسقوط مصابين وسط تدهور لكافة الاوضاع للقطاع.



ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"، فقد استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلتي عليان وكراجة في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.

كما استشهد مواطنان آخران في قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الغفري شمال شرقي المخيّم.

وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمركز لإيواء النازحين في مدرسة الصلاح بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,788 مواطنا، وإصابة 96,794 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.