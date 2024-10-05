السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سقوط 8 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات

شهداء غزة
شهداء غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي والتي لازالت حتى اليوم والتي أدت إلى استشهاد الالاف من المواطنين، وسقوط مصابين وسط تدهور لكافة الاوضاع للقطاع. 

txt

اعلام عبري: جيش الاحتلال يستهدف طرابلس شمال لبنان

txt

حزب الله: ٢٠ قتيلا وجريحا من نخبة جنود الاحتلال خلال العمليات الأخيرة


ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"، فقد استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلتي عليان وكراجة في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات.
كما استشهد مواطنان آخران في قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الغفري شمال شرقي المخيّم.

وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمركز لإيواء النازحين في مدرسة الصلاح بالمدينة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,788 مواطنا، وإصابة 96,794 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

مواد متعلقة

اعلام عبري: جيش الاحتلال يستهدف طرابلس شمال لبنان

حزب الله: ٢٠ قتيلا وجريحا من نخبة جنود الاحتلال خلال العمليات الأخيرة

القسام  تنعى ٨ من مقاتليها استشهدوا في قصف الاحتلال طولكرم

أبو عبيدة يهنئ المقاومة العراقية على عمليتها: رسالة إلى الاحتلال بتلقيه خسائر كبيرة

عاجل.. قوات الاحتلال ومستعمرون يهاجمون منزلاً في خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم

جيش الإحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل 250 من حزب الله منذ الاثنين
الجريدة الورقية