اعلام عبري: جيش الاحتلال يستهدف طرابلس شمال لبنان

ذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت"، بأن الجيش الإسرائيلي قصف مدينة طرابلس في شمال لبنان، والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.



وبحسب ما أوردته وكالة"روسيا اليوم"، أنه بحسب الوثائق التي تم توزيعها من مكان الحادث، فإن هذا إجراء مضاد مستهدف، وأن التفاصيل قيد المراجعة.

فيما أفادت وسائل اعلام لبنانية بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس"

وقد أعلن "حزب الله" اللبناني مساء امس الجمعة تنفيذه 23 عملية نوعية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته بما فيها اشتباكات باتجاه مارون الراس، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.

وكشف "حزب الله" اللبناني اشتباك مقاتليه مع قوة إسرائيلية حاولت الدخول من جهة بلدة العديسة في جنوب لبنان، وأجبروها على التراجع، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى.

وقال "حزب الله" في بيان: "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة عند الساعة 11:00 من مساء يوم الجمعة 4-10-2024، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى".