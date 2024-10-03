الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط عامل سرق ورشة كان يعمل بها في الجمالية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على عامل لاتهامه بسرقة الورشة التي يعمل با في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة. 

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أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام عامل بورشة تشكيل معادن - كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية بسرقة  الورشة التي كان يعمل وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبحوزته ٢ طبق نحاس - حلق ذهب - كيلو ونصف جرام "كسر نحاس" - 5 كيلو جرام "عملات قديمة" سرقهما من داخل الورشة محل عمله. 


وإعترف بإرتكاب الواقعة على فترات بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية" (4 أشخاص تم ضبطهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجريدة الورقية