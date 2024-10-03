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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

كان في مستشفى العباسية.. عامل يسكب على نفسه "مية نار" بورشة نحاس

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت إحدى ورش النحاس في محافظة القاهرة واقعة إقدام عامل بالتخلص من نفسة بعد أن سكبر على نفسة مادة كيميائية خطرة “مية نار” في منطقة الأميرية بعد إصابة بحالة نفسية منذ فترة طويلة. 

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بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من مستشفى “حروق أهل مصر” بوصول شاب عمره 25 سنة، عاطل، مُصاب بحروق من الدرجة الثالثة وقرحة بقرنية العين اليمنى، إثر سقوط مادة النيكل الخام عليه بأحد ورش النحاس الكائنة بالطابق الأرضي بالعقار محل سكنه.

 

وبإجراء التحريات الأولية وبسؤال شقيقته قررت بأنه بعد توجهه صباح اليوم للورشة محل البلاغ وطلب من العامل المتواجد بها إحضار شاي له، وعند خروج العامل من الورشة سكب الشاب بعضًا من مادة كيمائية "ماء نار" خاصة بمعدات عمل بالورشة على وجهه، ونتج عن ذلك إصابته.

 

وأشارت شقيقة الشاب بأن شقيقها كان يعاني من أمراض نفسية منذ 3 سنوات وسبق حجزه بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

 

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