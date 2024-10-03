القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على (عامل بورشة تشكيل معادن - كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية) لقيامه بسرقة (٢ طبق نحاس - حلق ذهب - كيلو ونصف جرام "كسر نحاس" - 5 كيلو جرام "عملات قديمة") من داخل الورشة محل عمله.

القبض على عامل سرق ورشة ذهب بالجمالية



واعترف المتهم بارتكاب الواقعة على فترات بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية" (4 أشخاص تم ضبطهم).

كما تم ضبط (سائقان - مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "شبرا، المرج") لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - جهاز لاب توب) من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة المعادى.

وأقر أحدهما بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإستعان بالمتهم الثانى وتمكنا من دخول الشركة والإستيلاء على المسروقات وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.