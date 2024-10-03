عامل يُقيد شقيقه بالحبال ويشعل النيران فيه حيًا

تجرد عامل من مشاعر الإنسانية بعدما قام بتقييد شقيقه بالحبال وسكب بنزين على جسده وأشعل فيه النيران حيا في محاولة منه لمنعه من تعاطي المواد المخدرة.

عامل يقيد شقيقه بالحبال ويشعل النيران فيه حيا

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمود" في عقده الرابع مبلط سيراميك مصاب بحروق بنسبة 80 % وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المصاب عامل نظافة بتقييده بالحبال وإضرام النيران بجسده لمنعه من شراء وتعاطي المواد المخدرة، وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه غرفة العناية المركزة لعلاجه وعقب ذلك تلقي المركز إشارة من المستشفى تفيد بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.