محمد رمضان: معلول قيمة كبيرة.. وننتظر عودته

قال محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن علي معلول قمية كبيرة وقدم مردودًا رائعًا مع الفريق منذ انضمامه للأهلي عام 2016، وبالتأكيد ما بذله معلول من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة محل تقدير من الجميع سواء كانت الإدارة أو الجماهير.

وأضاف أن الإصابة فقط من أبعدت اللاعب عن صفوف الفريق، وهو ينفذ حاليًّا برنامجه العلاجي بشكل متميز، خاصة أنه لاعب محترف وملتزم بطبيعته.

وأشار المدير الرياضي إلى أن النادي ينتظر تماثل معلول للشفاء في نوفمبر القادم وفقًا لرؤية الطبيب المعالج، ومن ثم مشاركته في التدريبات والتأكد من سلامته أولًا، والتي يتمناها كل محب للأهلي، وبعدها يكون القرار الذي يحدد موقفه، لكنه سوف يبقى لاعبًا صاحب مكانة خاصة في قلوب جماهير الأهلي ومسئوليه.

إحالة تصريحات القندوسي للشئون القانونية.. واستدعاء اللاعب

قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه.