عائلة الزعيم عادل إمام تتعرض للنصب.. تفاصيل

تعرض هشام الشلقاني زوج شقيقة الزعيم عادل إمام، للنصب عبر السوشيال ميديا من خلال مواقع البيع الإلكتروني، وذلك حسبما كشف الكاتب الكبير أكرم السعدني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب أكرم السعدني، عبر صفحته قائلًا: "الصديق الغالي رجل الأعمال نسيب عمي وتاج الرأس عادل إمام.. هشام الشلقاني تعرض لعمليه نصب من خلال مواقع البيع مع الأسف، راح يبلغ لقي إن عمليه النصب أسهل من الإبلاغ عن النصابين هو في إيه".

كواليس جلسة أكرم السعدني مع الزعيم عادل إمام

وكان كشف الكاتب الصحفى أكرم السعدنى، نجل شقيق الفنان الراحل صلاح السعدني عن كواليس جلسته مع الزعيم عادل إمام، عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وكتب أكرم السعدني، عبر صفحته قائلًا: "الثلاثي اللي كنا فاكرين أنهم أخوات السعدني الصغيرين اللي كانوا أقرب الناس لنا طوال سنين العمر عادل إمام وصلاح السعدني وسعيد صالح الثلاثي الذي كان سببًا للبهجة في حياتنا والذي ترك بصمات لا يمكن للزمن أن يمحوها في عقلنا وقلبنا".

وأضاف: بالأمس أمضيت ساعات مرت كما الحلم مع العدول الجميل وشقيقه الأصغر صديق سنوات العمر عصام، تذكرنا معشوقتنا المشتركة الجيزة وأحياء عشنا مع أهلها بل أمضينا وسطهم أجمل سنوات العمر العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم ونوادر السعدني والعدول وسعيد وصلاح ولقاءات العمالقة الخميسي وكامل الشناوي وزكريا الحجاوي".

اختتم : "وكيف كان الثلاثي الشاب يتلقي لا أقول دروسًا في المعرفة، ولكن يحصلون على أرفع الشهادات وهم ينصتون من بعيد لمجموعة من عباقرة كل الأزمنة الخميسي والشناوي ونعمان عاشور ويوسف إدريس وأنيس منصور في مكانهم المفضل بأحد الفنادق، اللهم ارحم من سبقونا واحفظ العدول الجميل الذي أسعدنا طوال العمر".