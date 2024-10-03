الداخلية تفتتح مقراً جديداً للجوازات بالسادس من أكتوبر بالجيزة

افتتحت وزارة الداخلية مقر جديد للجوازات بالسادس من أكتوبر بالجيزة لإستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بالبدء فى تشغيل مقر الجوازات الكائن بموقف النقل الجماعى – المحور المركزى – مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.. من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، ويختص المنفذ

بتلقى طلبات (إستخراج جوازات السفر – شهادات التحركات) ، دون التقيد بالإختصاص المكانى.

الداخلية تفتتح مقر جديد للجوازات بالسادس من أكتوبر بالجيزة لإستخراج

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار زيادة إنتشار وزارة الداخلية بأرجاء الجمهورية وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.