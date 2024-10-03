الداخلية تضبط لصي المرج وشبرا بعد سرقتهم شقة المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائقين لاتهامهما بسرقة إحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام سائقان - مقيمان بدائرتى قسمى شرطة "شبرا ، المرج" بسرقة مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - جهاز لاب توب) من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة المعادى.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وأقر أحدهما بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإستعان بالمتهم الثانى وتمكنا من دخول الشركة والإستيلاء على المسروقات وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

