أخصائي: عدم تكوين الأسنان عند الأطفال سببه خلل جيني

قال الدكتور محمد سعدون، أخصائي طب أسنان الأطفال بجامعة القاهرة، إن متلازمة داون تعد من العيوب الخلقية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال، موضحًا أن العيوب الخلقية تُقسم لأكثر من نوع، إذ أن هناك أمراضًا وراثية وتشوهات تؤثر على شكل الأسنان لدى الأطفال.

الأمراض الوراثية

وأضاف «سعدون» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن من ضمن الأمراض الوراثية أن يكون سطح السن لين بسبب نقص الكالسيوم، فضلا عن أنه هناك بعض الحالات تفقد أسنانها في سن صغير.

بعض المتلازمات تؤثر على الشعر والجلد والأظافر والأسنان

ولفت إلى أن هناك بعض المتلازمات تؤثر على الشعر والجلد والأظافر والأسنان، مشيرًا إلى أن زواج الأقارب ينتج عنه بعض التشوهات والعيوب الخلقية التي يمكن أن تصيب أسرة بالكامل، كون أن التشوه يظهر في أن الطفل لديه سنتين مدببين فقط مع اختفاء جميع الضروس والأسنان، أي عدم تكوين بذرة العضم داخل اللثة، كون أن عدم تكوين الأسنان ينتج بسبب وجود خلل جيني يصيب الأظافر والشعر والأسنان.