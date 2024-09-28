سحب ترخيص مزاولة المهنة.. "البشريين" و"الأسنان" بالأقصر توضحان مصير “الأطباء المتحرشين”

حال ثبوتها..

حالة من السخط والجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"x" تويتر سابقًا؛ بعد انتشار فيديو ومقاطع صوتية ومحادثات لطبيبين؛ يكشفان خلالها تحرشهم بالسيدات المترددات على عيادات الكشف؛ ما أثار ردود فعل غاضبة، واعتبرها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة لأخلاقيات المهنة، وانتهاكًا صارخًا لحقوق المرضى.



الدكتور أبو النجا الحجاجي نقيب أطباء الأقصر أكد أنه لم يتقدم أحد بشكوى للنقابة في هذا الشأن، ولفت إلى أنه من خلال الفحص بشكل غير رسمي، تبين أن الطبيبان ليسا طبيبين بشريين، بينما يتبعان نقابة طب الأسنان؛ وبنهاية المطاف يتبعان كذلك لاتحاد المهن الطبية.

وأكد نقيب أطباء الأقصر أنه في حال ثبوت صحة هذه الوقائع وعدم فبركتها، يتم إحالة الطبيب المخطيء إلى لجنة آداب المهنة، والتي قد تصل العقوبات بها إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة، ولايحق له العمل بمهنة الطب.

وأشار الحجاجي إلى أنه لطالما الأمر قيد التحقيق وبحوزة الجهات القضائية؛ فإن كان الطبيب يتبع نقابة الأطباء البشريين؛ حينها يتم إخطار النقابة لحضور التحقيقات.



في المقابل تشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يزعم أنها شهادة تخرج أحد الطبيبين، ويظهر بها أن الطبيب من مواليد عام 1998 ينتمي لمحافظة الدقهلية، وقد تخرج في كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2022.





الوفد تواصلت مع نقابة أطباء الأسنان الفرعية بالأقصر، حيث أكد الدكتور مصطفى حجاج عضو مجلس النقابة، وأمين صندوق النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بالأقصر أن النقابة تتابع الأمر

من خلال لجان النقابة بالتنسيق مع النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، مشيرًا إلى عدم

وأكد أمين الصندوق بنقابة طب الأسنان بالأقصر انه في حال ثبوت الوقائع بأحكام نهائية بعد تحقيقات الجهات المختصة؛ يتم تطبيق لوائح آداب المهنة والتي قد تصل إلى حد شطب عضوية الطبيب من النقابة.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، بعد مطالبات عديدة بمحاسبة الطبيبين، أنها تمكنت من تحديد وضبط الطبيبين المتورطين في هذه المحادثات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.