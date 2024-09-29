إدارة طب الأسنان بالصحة تنظم دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطباء بالفيوم

نظمت إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة حنان بهاء الدين مدير الإدارة تدريبا على مدار 3 ايام لرفع المستوى الفنى و الاكاديمى لأطباء الاسنان وبخاصة حديثى التخرج، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتورة غادة مرعى مدير الإدارة العامة لطب الاسنان بالوزارة، وبرعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

العمليات الصغرى

وتم التدريب بقاعتى مدرسة التمريض وتناول التدريب فى اليوم الاول مقدمة للعمليات الصغرى للاسنان والتعريفات و الهدف والعمليات المعتادة ( الخلع وأخد العينات ) وتقييم ما قبل الجراحة واعتبارات التاريخ الطبى , وفى اليوم الثانى عن التخدير الموضعي وتقنيات القطع و الشق الجراحى وطرق الخياطة ومكافحة العدوى و التعقييم وفى اليوم الثالث (تدريبا عمليا) محاكاة الجراحة وما بعد الجراحة وتحديد المضاعفات و اداراتها وبروتوكولات الطوارئ ,كما تناول التدريب طب الفم ومحاضرة عن كيفية التعامل مع إصابات الأسنان الصدمية لدى الاطفال والكشف المبكر عن سرطان الفم والآفات الخبيثة المحتملة وكيفية اخذ عينة و تقنيات مختلفة وكيفية تفسير CBC ( صورة الدم كاملة ) وكيفية أخذ عينة و تقنيات خياطة مختلفة على وسادة "سيليكون".

وقام بالتدريب اساتذة بكلية طب الاسنان بجامعة الفيوم الدكتورة الشيماء احمد شعبان - استاذ بقسم جراحة الفم و الوجة و الفكين جامعة الفيوم والدكتورة سلسبيل على محمود عفيفي -مدرس بقسم الفم و التشخيص و علاج اللثة جامعة الفيوم والدكتورة الشيماء عبد الحفيظ عبد الرحيم مدرس بقسم طب الاطفال جامعة الفيوم.

حضر التدريب 50 طبيب اسنان من المستشفيات والوحدات الصحية، بالاضافة الى اعضاء ادارة الاسنان بالمديرية تم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة دكتورة اسماء شريف مدير الادارة. وقد حضر ختام التدريب الدكتور علاء العشيرى نقيب اطباء الاسنان بالفيوم.

5

000

88

7899

9999

66666