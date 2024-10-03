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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

نتيجة معادلة كلية تجارة 2024 من هُنا

كلية التجارة
كلية التجارة

يترقب الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية، رابط نتيجة معادلة كلية تجارة 2024 وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عبر " جوجل عن النتيجة، حيث من المتوقع إعلان نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.

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رابط نتيجة معادلة كلية تجارة 2024 

رابط نتيجة معادلة كلية تجارة 2024، ويسعى الكثير من الطلاب  إلى معرفة موعد ظهور نتيجة معادلة كلية التجارة للدبلومات الفنية للعام 2024، وخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، وفي السياق من المتوقع إعلان النتيجة، عقب الإنتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة طلبات التحاق للطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية تجارة 2024

الدخول على موقع المجلس الأعلى للجامعات من هنا 

يجب تحديد نتائج المعادلة في كلية التجارة.

تسجيل بيانات الطالب المطلوبة والتي  من بينها رقم الجلوس.

أخيرًا الضغط على استعلام، لتظهر نتيجة الطالب في المعادلة.

طلاب الدبلومات الفنية 

جدير بالذكر المعادلة تتمثل  في قيام طلاب الدبلومات الفنية بدراسة منهج يعادل منهج الثانوية العامة، حيث يقوم بدراسة 6 مواد ويمتحن بهم حتى يجتاز الكلية المختارة.

 

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