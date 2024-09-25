نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة ثانوية عامة 2024

بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والشهادات الفنية، يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة، وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عبر "جوجل".

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب

ويستعد طلاب المرحلة الثالثة للتقديم، عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، حيث إنه من المقرر أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2024 نهاية الأسبوع الجاري.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإتاحة رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة من التنسيق لعام 2024 في كافة المحافظات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات في حدود النسبة المقررة 10%.

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة

في البداية الدخول على بوابة التنسيق.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

النقر على عرض النتيجة لتظهر لك حالة طلب تقليل الاغتراب للطالب.

أخيرًا يجب طباعة النتيجة للاحتفاظ بنسخة منها.