حمزة المثلوثي يعلق على ركلة جزاء أكرم توفيق في السوبر الأفريقي

تحدث التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ركلة الجزاء المحتسبة ضده لصالح النادي الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي.

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إن ركلة جزاء التي تم احتسابها ضده إذا رأيتها على الفار تقول إنها ركلة جزاء.

وأضاف نجم الزمالك: لكن هناك زوايا كثيرة تؤكد أنه لا يمكن أن تتحسب هذه الكرة ركلة جزاء، حيث أنها صورت أن التدخل كان قويا.

وتابع حمزة المثلوثي: من وجهة نظري أن ركلة الجزاء قاسية، ولكن من الممكن أن يتم احتسابها، وكرم توفيق كان متفاجئ من احتسابها.

واختتم المثلوثي: لا يوجد أي لاعب من بين 22 لاعبا في الملعب قال إنها ركلة جزاء، ولكن زاوية الفار أوضحت أن التدخل كان عنيفا.

رسالة هامة لـ جماهير نادي الزمالك

وجه التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير نادي الزمالك، بعد الفوز على النادي الأهلي، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أقول للجماهير ألف مبروك على لقب السوبر الإفريقي، وهي بطولة تاريخية، لكننا من يوم السبت سنغلق صفحتها.

واختتم حمزة المثلوثي: سنبدأ من يوم السبت الاستعداد للبطولات المقبلة وأولها السوبر المصري، وذلك من أجل تحقيق موسم تاريخي لجماهير الزمالك.

الزمالك بيتي ولا يمكن أن أفشي أسراره للخارج

قال التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن نادي الزمالك هو بيته الآخر بعد بيته، ولا يمكن أن يشتكي أو يتحدث عن مشكلاته.

وأضاف حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن أتعامل مع الزمالك كأنه بيتي الآخر، ولا يمكن أن أخرج أسرار بيتي للخارج، وكل المشكلات لابد حلها في الداخل، وهو ما أفعله.

واختتم حمزة المثلوثي: أصبر على الزمالك دائمًا وأنا أجنبي وسأخذ أموالي، لكن حاليًا لا توجد مشكلات مالية أو مستحقات متأخرة