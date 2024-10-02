حمزة المثلوثي يكشف أصعب فتراته مع الزمالك: بقيت 6 أشهر بدون تدريب

قال التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن بطولة كأس الكونفدرالية أفضل لقب في مسيرته حيث جاءت بعد تعب كبير جوه الملعب وخارجه.

وأضاف حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية فتح السبيل للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي.

وتابع حمزة المثلوثي: أول موسم لي مع الزمالك كان صعبا بسبب كثير من الناس الذين يصنعون المشكلات، لدرجة أني بقيت 6 أشهر بدون تدريب.

وأكمل المثلوثي: الجماهير لا تعلم الأزمات التي مررت بها ومعها الحق في الانتقاد، واشتغلت على نفسي كثيرا وأنا تحت أمر نادي الزمالك في أي شي.

واختتم حمزة المثلوثي: مباراة السوبر الإفريقي تلعب أمام الفريق فريق كبير، ولابد أن تكون في تركيزك 100% وحضرنا للمباراة بجدية ولم نكن نتحدث سوى عن الكرة.

رسالة لـ جماهير نادي الزمالك

وجه التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير نادي الزمالك، بعد الفوز على النادي الأهلي، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أقول للجماهير ألف مبروك على لقب السوبر الإفريقي، وهي بطولة تاريخية، لكننا من يوم السبت سنغلق صفحتها.

واختتم حمزة المثلوثي: سنبدأ من يوم السبت الاستعداد للبطولات المقبلة وأولها السوبر المصري، وذلك من أجل تحقيق موسم تاريخي لجماهير الزمالك.