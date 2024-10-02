حمزة المثلوثي: علي معلول أفضل محترف أجنبي في تاريخ الكرة المصرية

تحدث التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن علاقته بمواطنه علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إن علي معلول أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية.

وأضاف حمزة المثلوثي: علي معلول أفضل أجنبي دخل مصر بالأرقام، وأتمنى له التوفيق وأتمنى تعافيه من الإصابة سريعا.

حمزة المثلوثي: الزمالك بيتي ولا يمكن أن أفشي أسراره للخارج

قال التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن نادي الزمالك هو بيته الآخر بعد بيته، ولا يمكن أن يشتكي أو يتحدث عن مشكلاته.

وأضاف حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن أتعامل مع الزمالك كأنه بيتي الآخر، ولا يمكن أن أخرج أسرار بيتي للخارج، وكل المشكلات لابد حلها في الداخل، وهو ما أفعله.

واختتم حمزة المثلوثي: أصبر على الزمالك دائمًا وأنا أجنبي وسأخذ أموالي، لكن حاليًا لا توجد مشكلات مالية أو مستحقات متأخرة.

موعد مباراة الزمالك في السوبر المصري

يبدأ فريق الزمالك التحضيرات لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الجزاء 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 19 أكتوبر في السعودية، حيث سيتواجه الفائز مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف النهائي الآخر.

الزمالك، الذي حصل على الكارت الذهبي، سيواجه بيراميدز بطل الكأس، بينما سيلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة. تجري جميع المباريات بين 19 و25 أكتوبر في الإمارات.

بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، يعود الزمالك للتدريبات السبت المقبل. كما يعتزم مسئولو الزمالك حسم ملف تجديد تعاقد اللاعبين أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، الذين يحق لهم التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل. يركز النادي على تحقيق الاستقرار في الفريق مع تعزيز صفوفه، ويُعتبر تجديد تعاقد زيزو من أبرز الأولويات بعد تلقيه عروضًا للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية.