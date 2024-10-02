الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

قرار جديد حول متهم بترويج المخدرات في المرج

حبس متهم
حبس متهم

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، قرارًا بتجديد حبس عاطل متهم بالإتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام سيارة ودراجة بخارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

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وتبين من التحقيقات في القضية رقم ١٥٨٨، ان المتهم ر  .ح، عاطل، ومن أهالي رفح شمال سيناء ومقيم بمدينة نصر، وقرر اتخاذ منطقة المرج، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، والاتجار وترويج المخدرات وخاصة الحشيش.

وتبين من تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة النشاط، ان المتهم يستخدم سيارة ماركة تويوتا فيرنشر بيضاء اللون ويتردد علي دائرة المرج، وقد حدد موعدا لأحد عملائه بالقرب من كوبري محمد نجيب دائرة قسم المرج لتسليمه كمية من المواد المخدرة، وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم نشر القوات بطريقة مستترة وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة.

 

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