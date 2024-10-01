قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، بـ حبس سوزي الأردنية صاحبة تريند آه الشارع اللي وراه، سنتين وغرامة 300 ألف، وكفالة 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

حبس سوزي الأردنية سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه

وكانت التيك توكر الشهيرة سوزي الأردنية تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد إثارة الجدل حول ارتباطها بـ أحد الأشخاص فور فسخ خطوبتها من التيك توكر طارق النشار، وجاءت سوزي زاعمة بأن هناك الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا يستعملون اسمها للحصول على أكبر عدد من المُشاهدات.

حبس سوزي الأردنية

وأثارت التيك توكر سوزي الأردنية الجدل عبر فيديو لها على حسابها الشخصي بمنصة التيك توكر، مُهاجمة كل من يستخدمون اسمها للحصول على أكبر عدد من المُشاهدات، وجاءت قائلة: مع احترامي للناس كلها بس محدش ياخدني محتوى عنده.

وقالت سوزي عبر الفيديو: أنا مش أول واحدة تتخطب وتفك الخطوبة وتفكر ترتبط تاني وتدخل في علاقة جديد، أنا مأذتش حد، ولا حد شاف مني حاجة وحشة، كل شوية واحدة تطلع مع واحد ويجيبوا في سيرتي، ما خلاص يا جماعة الموضوع اتقفل.