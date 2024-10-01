أمرت مباحث الخصوص بمحافظة القليوبية، بحبس ثلاثة متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بقتل شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر مشاجرة بين أحدهما مع خاله، وأثناء تدخله للدفاع عنه قاموا بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

تدخل للدفاع عن خاله ..حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب في الخصوص

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في مشاجرة مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شاب يدعي كريم. م 22 سنة، أثناء تدخله للدفاع عن خاله بمشاجرة مع آخر.

على الفور استعان هذا الشخص ويدعي علي. ح باثنين آخرين وقاموا بطعن كريم بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت مباحث قسم الخصوص القبض على المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.

بعصا خشبة ..سائق توك توك ينهي حياة طفلته بسبب السرقة بالقناطر الخيرية

وفي واقعة أخري ،قررت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد مناظرة جثة صغيرة قتلها والدها بعد وصلة من الضرب بمشرحة مستشفى القناطر الخيرية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك ونقل الجثمان لمستشفى بنها لأعمال التشريح.

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بقتل طفلته ، 4أيام علي ذمة التحقيقات، عقب ضربها حتى الموت بسبب السرقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بقيام سائق بقتل ابنته.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي فكرى م ع 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث تعدى بالضرب على ابنته وتدعى ريتاج ف 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.