لايبزيج يتحدى يوفنتوس في دوري الأبطال

يستضيف لايبزيج الألماني نظيره يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.



بدأ يوفنتوس مشواره في البطولة بفوز مثير على أيندهوفن الهولندي 3-1، بينما تعرض لايبزيج لهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1. تُعد مباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين على مستوى المسابقات الأوروبية.



غيابات يوفنتوس



يعاني يوفنتوس من غياب 3 لاعبين رئيسيين في هذه المواجهة، وهم أركاديوز ميليك بسبب مشاكل في الركبة، وفاسيلي أدزيتش (مشكلة عضلية)، وتيموثي وياه (الكاحل).



طاقم التحكيم



سيقود الحكم الفرنسي فرانسوا ليتسيكير المباراة، مع وجود حكم الفيديو المساعد بريسارد ومساعده ديلاجود. قاد ليتسيكير مباراة واحدة ليوفنتوس في السابق، انتهت بالتعادل 1-1 مع سبورتنج لشبونة في ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما تولى مؤخرًا إدارة نهائي يورو 2024.

