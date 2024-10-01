الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 09:22 م 10/1/2024 9:22:20 PM

إن ما يحدث من تحدى صهيوأمريكى ضد إرادة الشعوب من قتل وتدمير للمدنيين فى غزة والضفة وجنوب لبنان وبالدعم الأمريكى المتكامل من تسليم إسرائيل أحدث أسلحة الدمار الشامل لتبيد البشر والحجر ما هو إلا غطرسة وتكبر وضرب كل القيم والمبادئى بل كل الأعراف والمواثيق الدولية دون حسيب أو رقيب إلا الله الواحد القهار، فلا مجتمع دولى يستطيع أن يفعل شيئا، فإلى متى أيها العالم العربى والإسلام ما لم تتحدوا وتظهر لكم قوة فإن هؤلاء الأعداء ينتظرون هزيمتنا دولة تلو أخرى ونحن كثر بلى وزن انهضوا أيها العرب وكونوا على قلب رجل واحد يخافكم الأعداء.