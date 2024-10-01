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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

استدعاء حسام نصر لاعب الإسماعيلي لمعسكر منتخب 2007

بوابة الوفد الإلكترونية

 تلقى النادي الإسماعيلي فاكسا رسميا، من اتحاد الكرة لاستدعاء حسام محمد نصر، لاعب فريق 2007، للانتظام في المعسكر المفتوح لمنتخب الناشئين. 
 

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وينطلق المعسكر غدا الأربعاء، على أن يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 2024/10/7، وذلك لتجهيز اللاعبين لخوض 3 مباريات ودية، مع المنتخب الروسي، فى الفتره من الثلاثاء الموافق 2024/10/8، إلى الأحد الموافق 2024/10/13، على أن يكون تجمع اللاعبين، بملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر، في مركز المنتخبات الوطنية.
على صعيد آخر ، أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للراحل إيهاب جلال .
وقرر مجلس إدارة النادي التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الأولمبي السابق بعد الموافقة من جميع أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية .
وعلى جانب آخر ، فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على نظيره بورتو السويس، برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.
سجل رباعية الإسماعيلي، كل من، نادر فرج، وخالد النبريصي،  وعمر القط، ومدافع الفريق المنافس سجل بالخطأ في مرماه، بعد تسديدة من محمد بيومي.

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