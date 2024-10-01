طائرة الأهلي يضم أحمد إبراهيم قادمًا من بتروجت

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع أحمد إبراهيم قادمًا من بتروجت، لتدعيم الفريق الأول لكرة ‏الطائرة رجال.



وأوضح العوضي أن أحمد إبراهيم وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.‏

وأكد مدير عام النشاط الرياضي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة لرجال طائرة الأهلي بعدما نال ثقة الجهاز الفني.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف «رجال الطائرة» بعناصر مميزة من أجل استمرار الفريق في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.‏