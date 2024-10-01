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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

طائرة الأهلي يضم أحمد إبراهيم قادمًا من بتروجت

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع أحمد إبراهيم قادمًا من بتروجت، لتدعيم الفريق الأول لكرة ‏الطائرة رجال.
 

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وأوضح العوضي أن أحمد إبراهيم وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.‏

وأكد مدير عام النشاط الرياضي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة لرجال طائرة الأهلي بعدما نال ثقة الجهاز الفني.
ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف «رجال الطائرة» بعناصر مميزة من أجل استمرار الفريق في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.‏

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