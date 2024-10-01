الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتجنب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن

حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على خفض تصعيد الصراع في لبنان،في الوقت الذي تتزايد فيه حدة المخاوف من اتساع رقعة الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط مع تكثيف العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن جوتيريش دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، منوها بضرورة تجنب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

لبنان: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت على دفعتين في قضاء مرجعيون

خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدار الصوت على دفعتين في أجواء قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى خرق جدار الصوت على مرحلتين في أجواء منطقة الزهراني وإقليم الخروب.

وفي بعلبك، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على سهل بلدة سرعين التحتا، كما استهدف معمل سابق في حي "جامع العرب" بسهل بلدة شعت، بالإضافة إلى غارة استهدفت بلدة البزالية في البقاع الشمالي، وغارة أخرى استهدفت منزلا في حي الواد في بعلبك، قبالة مركزي الصليب الأحمر اللبناني والأمن العام.

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الدباكة في بلدة ميس الجبل، وغارة ثانية الخيام في مرجعيون، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة كفرحمام- محطة محروقات دقماق.

لبنان يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين احتياجات النازحين

طالب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان، مؤكدًا شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاطلاع بأدوارها لتأمين المستلزمات كافة للنازحين.