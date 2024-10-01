الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

لبنان: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت على دفعتين في قضاء مرجعيون

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

 خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدار الصوت على دفعتين في أجواء قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

txt

الاحتلال الإسرائيلي يعلن استمرار العملية البرية في لبنان الليلة

txt

حزب الله: لا صحة لما تردد بشأن دخول جيش الاحتلال جنوب لبنان

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى خرق جدار الصوت على مرحلتين في أجواء منطقة الزهراني وإقليم الخروب.

وفي بعلبك، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على سهل بلدة سرعين التحتا، كما استهدف معمل سابق في حي "جامع العرب" بسهل بلدة شعت، بالإضافة إلى غارة استهدفت بلدة البزالية في البقاع الشمالي، وغارة أخرى استهدفت منزلا في حي الواد في بعلبك، قبالة مركزي الصليب الأحمر اللبناني والأمن العام.

 

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الدباكة في بلدة ميس الجبل، وغارة ثانية الخيام في مرجعيون، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة كفرحمام- محطة محروقات دقماق.

لبنان يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين احتياجات النازحين

طالب نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان، مؤكدًا شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

 

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاطلاع بأدوارها لتأمين المستلزمات كافة للنازحين.

 

كما طالب، الصليب الأحمر الدولي واللبناني بأداء واجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى اللبنانيين في الجنوب.

 

الخارجية التركية تدين الهجوم الإسرائيلى البرى على لبنان

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، الهجوم البرى الذى شنته إسرائيل على لبنان، واصفة إياه بـ "محاولة غزو غير مشروعة".

 

ودعت الوزارة  في بيان نقله تلفزيون "إيه نيوز" التركي في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، مشددة على ضرورة أن ينتهي هذا الهجوم في أسرع وقت ممكن ومغادرة الجنود الإسرائيليين الأراضي اللبنانية.

 

وذكرت الوزارة أن "انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه عن طريق شن هجوم بري عليه؛ هو محاولة غزو غير مشروعة سوف يتمخض عنها حدوث موجة جديدة من المهاجرين.

 

وحثت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تطبيق القانون الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مواد متعلقة

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على مدينة الهرمل ومحيطها

طيران الاحتلال يشن غارات مكثفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

طيران الاحتلال يشن غارة على أطراف بلدتي كونين وعيناثا جنوب لبنان

طيران الاحتلال يشن أكثر من 13 غارة خلال دقائق جنوب لبنان

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على حي الشجاعية

طيران الاحتلال يشن غارات جوية في محيط دوار المالية بتل الهوى بغزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي العديسة ورب الثلاثين بجنوب لبنان

استشهاد 5 فلسطينيي وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا بمنطقة الجرن بغزة
الجريدة الورقية