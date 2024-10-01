إسرائيل تستفز إيران بضربة قرب سفارتها في لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى الزهراء قرب السفارة الإيرانية ببيروت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ ضربة "دقيقة" في بيروت.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تتابع الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل.

وطالب بنيامين نتنياهو من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

حرب نفسية

وفي السياق ذاته، قال محمد مصطفى أبوشامة، الكاتب الصحفي، إن إسرائيل وضعت أهدافا تصب في العمومية، حيث هناك هدف تحجيم قدرات حزب الله أو نزع سلاحه أو إبعاده عن الجنوب اللبناني بشكل أو بآخر، وهذا الهدف طويل المدى، وسيستغرق وقتا طويلا، وهو يتشابه مع الهدف الذي أعلنه بنيامين نتنياهو بعد السابع من أكتوبر بالقضاء على حماس ونزع سلاحها وتقليص دورها في غزة.

وأضاف "أبوشامة"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيناريو غزة يتجدد الآن في لبنان إلى حد كبير، وإن كان هناك حذر أو طريقة تعامل مختلفة سواء على المستوى العسكري أو المخابراتي والحرب النفسية التي تمارسها إسرائيل بقوة على حزب الله، بداية بالأحداث التي حدثت بتفجير البيجر وانتهاء باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأشار إلى أنه حتى اليوم حيث أعلن عن عملية برية ثم حتى اللحظة تنفي كل الأطراف التابعة أنه تم أي توغل بري، وهذا جزء من الحرب النفسية التي تمارسها إسرائيل على حزب الله في محاولة لتقليص خسائرها وكسب حزب الله على الأرض في محاولة لتفادي مواجهات صعبة بين الآلية الإسرائيلية والحزب.