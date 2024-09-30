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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بريطانيا تدعو رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا

بريطانيا
بريطانيا

دعت بريطانيا رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا وتؤكد إعداد خطط طوارئ فيما يتعلق بالوضع الراهن وعمليات الإخلاء المحتملة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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ميقاتي: لبنان مستعد لإرسال الجيش إلى "جنوب الليطاني"


 

وفي سياق متصل، أكد  رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الاثنين، إن لبنان مستعد لتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني.

 

وأضاف ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، نقبل كل الهبات وأكدنا على أن تستلم الأمم المتحدة للمساعدات حتى تقوم بتوزيعها على كل اللبنانيين.

 

وأكد أن الحكومة تقوم بدورها مشيرا إلى تأكيد بري عن دعمه للحكومة في اتخذا القرارات المناسبة لتجاوز أي عراقيل.

 

وتابع: أكد لي الرئيس بري إنه فور وقف إطلاق النار سيتم دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي، وليس رئيس تحدي لأحد.

 

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه ضد حزب الله منذ 23 سبتمبر بهدف إعادة سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا جراء تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع لبنان، إلى منازلهم. واغتال العديد من كبار قادة حزب الله في ضربات جوية وصولا لمقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله في غارة استهدفت مقرا تحت الأرض في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

 


 

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