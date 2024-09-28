بريطانيا تشتري مصنع أشباه الموصلات لأغراض الدفاع

استحوذت حكومة المملكة المتحدة على مصنع أشباه الموصلات في نيوتن أيكليف، مقاطعة دورهام، في خطوة لتعزيز سلسلة توريد الدفاع ودعم القوات المسلحة.

هذا المرفق هو الموقع الآمن الوحيد في المملكة المتحدة القادر على تصنيع أشباه موصلات زرنيخيد الجاليوم، وهو مكون حيوي في المنصات العسكرية مثل الطائرات المقاتلة.

زار وزير الدفاع جون هيلي الموقع، الذي كان مملوكًا سابقًا لشركة Coherent Inc. وسيُعرف الآن باسم Octric Semiconductors UK. ومن المتوقع أن يؤمن الاستحواذ ما يصل إلى 100 وظيفة ماهرة في شمال شرق البلاد ويحمي جزءًا مهمًا من البنية التحتية الدفاعية للمملكة المتحدة.

"أشباه الموصلات في طليعة التكنولوجيا التي نعتمد عليها اليوم، وستكون حاسمة في تأمين قدرات جيشنا للغد.

هذا الاستحواذ هو إشارة واضحة إلى أن حكومتنا ستدعم الإنتاج الدفاعي البريطاني. سنحمي وننمي سلسلة توريد الدفاع في المملكة المتحدة، وندعم الوظائف في شمال شرق البلاد، ونحمي التكنولوجيا الحاسمة لقواتنا المسلحة ونعزز أمننا الوطني."

تُعَد أشباه الموصلات مكونًا أساسيًا للإلكترونيات الحديثة، من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر إلى التطبيقات العسكرية. وقد صرحت الحكومة بأن هذا الاستحواذ سيعزز القدرات الدفاعية للمملكة المتحدة ويزيد من قدرتها الصناعية، مع خطط للاستثمار بشكل أكبر في المنشأة على مدى السنوات القادمة.

يأتي الاستحواذ قبل قمة استثمارية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية للمملكة المتحدة ودعم الوظائف عالية الجودة في الداخل.

مع ارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات، فإن هذه الخطوة تضع المملكة المتحدة في وضع يمكنها من تلبية الاحتياجات التكنولوجية المستقبلية، بما في ذلك التطورات في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم و6G.

الخلفية

في عام 2023، أعلنت شركة Coherent، المالك السابق لمنشأة أشباه الموصلات في نيوتن أيكليف، عن خطط لخفض أكثر من 100 وظيفة بسبب انخفاض الطلب التجاري، مما يترك مستقبل الموقع موضع شك. مع التاريخ الطويل للمنشأة من تغييرات الملكية منذ افتتاحها لأول مرة في عام 1991، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن ما إذا كانت يمكن أن تستمر في إنتاج مكونات أشباه الموصلات الحاسمة اللازمة لصناعات مثل الدفاع والفضاء الجوي.

يعد الاستحواذ الحكومي الأخير خطوة رئيسية لتأمين مستقبل هذه المنشأة الحيوية. من خلال التدخل، تحمي الحكومة الوظائف وتضمن إنتاج أشباه الموصلات المهمة المستخدمة في التطبيقات العسكرية، مثل تعزيز قدرات الطائرات المقاتلة. وهذا لا يعمل على استقرار المصنع بعد حالة عدم اليقين في العام الماضي فحسب، بل يعزز أيضًا قدرة المملكة المتحدة على الحفاظ على السيطرة على التكنولوجيا الحيوية في قطاع الدفاع.