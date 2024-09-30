الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر أمام المحكمة.. تعرف على موعد القضية

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي

أصدرت محكمة الاستئناف، قرارا بتحديد جلسة 20 أكتوبر المقبل لنظر محاكمة الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إحالتهما من قبل جهات التحقيق المختصة للمحاكمة.

 

"عاوزين نبقى تريند".. مفاجأة في اعترافات المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا

ضبط هارب من تنفيذ أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في بأسيوط

 

وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.

 

مواد متعلقة

المكرمون في افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

مراسل القاهرة الإخبارية: أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر بقطاع غزة

الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي

تنفيذ 62 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم
الجريدة الورقية