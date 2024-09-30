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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

"عاوزين نبقى تريند".. مفاجأة في اعترافات المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا

اللاعب مؤمن زكريا
اللاعب مؤمن زكريا

أدلى المتهمون بفبركة فيديو العثور على سحر للاعب نادي الأهلي السابق مؤمن زكريا، بأقوالهم أمام نيابة المقطم والخليفة الجزئية.

 

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اعترافات المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا

 

وأفاد المتهم الأول بأنه اشترك مع نجله وزوجته واثنين آخرين، في فبركة "السحر" للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، رغبةً في الظهور في التريند ومن أجل جلب المشاهدات.

 

كما أشار إلى أنه اتفق مع آخرين على فبركة صورة لمؤمن زكريا ووضع دمية "عروسة" وطلاسم غير مفهومة في المقابر، ثم تواصلوا مع أحد المقربين للأخير، وحضر اللاعب بالفعل لفك السحر دون معرفته أنها واقعة مختلقة.

 

 وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى تناقلته عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

 

وكشفت التحريات الأولية في واقعة العثور على سحر للاعب مؤمن زكريا أن الواقعة مفبركة ومختلقة، وأن المتهمين هم 3 أشخاص زوروا وزيفوا واختلقوا الواقعة، وأعطوا لـ التربي الصور المزيفة والطلاسم مع عروسة لدفنها.

 

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