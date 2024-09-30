الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

سلامتك أولًا.. كيف حدد قانون المرور عقوبة تجاوز السرعات المقررة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

مع ازدياد معدلات الحوادث المرورية، خصوصًا على الطرق السريعة، فقد تضمن قانون المرور، تعليمات واضحة وصارمة، من شأنها الحد من معدلات تجاوز السرعات، والتي تتسبب بشكلٍ كبير في تفاقم الحوادث على الطرق بصفةٍ يومية.

 

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كيف حدد قانون المرور عقوبة تجاوز السرعات المقررة

 

في ذلك السياق، أشار قانون المرور، إلى أن عقوبة مخالفات تجاوز السرعة، تتراوح ما بين الغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، أو الحبس أو أحد هاتين العقوبتين، وفي النهاية يكون التقدير خاضعًا للشأن القضائي.

 

 

وتتضمن الإرشادات المرورية، المتعارف عليها تجنب القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامة المواطنين، إلى جانب الحرص على الالتزام بالسرعة المقررة، حفاظًا على سلامة الأرواح، فضلًا عن تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مع مراعاة ترك مسافة كافية بين السائقين وبين السيارة التي أمامهم، مع التأكد من سلامة الإطارات ومكابح السيارة، والحرص على ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

 

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