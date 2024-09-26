كيد الجيران.. سيدة تنال جزاءها بعد تشويه وجه غريمتها

انتصرت بطل قصتنا الشريرة لمبادئ كيد النسا، ولكنها هزمت نفسها، أرادت في لحظة غضب أن تؤدب غريمتها فارتكبت جريمة ستظل تاركةً بصمتها في صحيفتها إلى الأبد.

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تحين إبليس الفرصة، وانتظر اللحظة الحاسمة، وانطلق بعنفوانٍ بعد أن غاب العقل ليقود ربة منزل إلى مصيرها الذي اختارته بمحض إرادته.

كان لهو الأطفال هو شحنة الوقود التي دارت بسببها ماكينة الإجرام، فكان طبيعيا أن تسيل الدماء دون أي منطق.

تفاصيل القصة

تقول قصتنا إن المُتهمة أميرة.ع استشاطت غضبا أثناء شجارها مع جارتها على خلفية لهو الأطفال في مُحيط المسكن الذي يحتضنهما في حي مدينة نصر.

بدأ الخلاف بين الطرفين، وسرعان ما تعالت وتيرة المُشادة بينهما، ليتطور الأمر إلى اشتباكٍ لفظي، اتبعه عراك جسدي.

استلت أميرة سلاحاً أبيض في لحظة سيطرة إبيلس، لم يردعها ضمير أو خشية من عواقب، واستطالت يدها لتحفر بنصلها الحاد عاهة مُستديمة في وجه جارتها.

سالت الدماء فاستوجب القصاص للمجني عليها، ورد بلاغ للشرطة بما حدث، فقام رجالها بالقبض على المُتهمة وتقديمها للمحاكمة.

حكم المحكمة

أسندت النيابة العامة للمُتهمة أميرة أنها في القضية رقم 19045 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر، المقيدة برقم 2761 لسنة كلي القاهرة الجديدة، أنها قامت بالتعدي على جارتها وإصابتها بعاهة مستديمة في الوجه، بسبب لهو اأطفال.

وأصدرت المحكمة يوم الأحد الماضي حُكمها العادل بحق المُتهمة، حيث قضت بحبس المُتهمة لمدة عام لاتهامها بالتعدي بالضرب جارتها والتسبب في إصابتها بعاهه مستديمة بالوجة في منطقة مدينة نصر أول.

صدر الحُكم برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.