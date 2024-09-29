مصطفى كامل آخر المُلتحقين بالقائمة.. فنانون وقعوا ضحايا الاحتيال

على مدار الساعات الماضية، كان المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، في بؤرة الاهتمام الإعلامي، بالتزامن مع واقعة النصب عليه من قبل شخص يعمل في توكيل الأجهزة الكهربائية، وهى الواقعة التي انتهت في نهاية المطاف، بتنازل نقيب الموسيقيين عن بلاغه بحق المشكو في حقه، وذلك حرصًا على مستقبله، على حد تعبيره.

الواقعة بدأت حينما تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، يتهم فيه عاملًا بتوكيل أجهزة كهربائية بالنصب عليه خلال تركيب قطع غيار غير أصلية بأجهزة كهربائية لديه.

لتستدعي نيابة أكتوبر المطرب مصطفى كامل، لسماع أقواله في الواقعة، بعد الاستماع لأقوال المتهم “قاصر لم يتخطَ 17 عاما”، وتم سماع أقواله في نيابة الطفل بأكتوبر.

قبل أن يُعلن المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تنازله عن اتهامه بحق المتهم، قائلًا في ذلك السياق، إنه تنازل أمام جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، عن بلاغه ضد المتهم، وذلك حرصًا على مستقبله، بعدما تواصل معه والد المتهم بشأن القضية، حيث أخبره أنه يدرس في الثانوية الفنية، لافتًا إلى أن أزمته ليست مع العامل، ولكن الشركة هى المتسبب الرئيسي في الواقعة.

وفي واقعة أخرى، سبق أن سلطت وسائل الإعلام الأضواء عليها، أصدرت محكمة العجوزة حكمها في واقعة النصب على المطرب هاني شاكر في البحرين، قبل تقديمه حفل عيد الفطر.

حيث أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا على متعهد الحفل، ويدعى محمد عبدالسلام، بالحبس 3 سنوات، إلى جانب إلزامه بكفالة قيمتها 5 آلاف جنيه.

الأزمة بدأت قبل ساعات من إحياء المطرب هاني شاكر، حفلًا في أحد فنادق البحرين، بتاريخ 24 أبريل 2023، حيث فوجئ المطرب، بهروب المتعهد واختفائه دون سداد المبالغ المستحقة للفندق، وأعضاء الفرقة الموسيقية، قبل أن يُقدم البلاغ إلى النيابة بذلك الشأن، لتقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات.

وفي واقعة أخرى، لا تقل أهمية عن سابقتيها، تنظر محكمة جنح العجوزة، المنعقدة اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة وكيل أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، بتهمة النصب عليه في مبلغ قدره 2.2 مليون جنيه.

ووفق قرار إحالة المتهم "نور.أ.م"، بالقضية رقم 23030 لسنة 2023 المقيدة بالأوراق جنحة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، فقد تم توجيه الاتهام له بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه “حلمي عيد محمد بكر”، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم نصب على الموسيقار الراحل حلمي بكر، بعد أن استغل مرضه، وأوهمه بأن أحضر له شخصًا وادعى أنه موظف بأحد البنوك، وحصلا منه على توقيع بهدف ربط الحساب البنكي بشهادة توفير، ثم اكتشف لاحقًا أن المبلغ بالكامل تحول إلى الحساب الخاص بمدير أعماله.