المؤبد والحبس لـ4 متهمين في مقتل سائق وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، 4 متهمين بالسجن المؤبد للأول، والحبس مع الشغل للمتهمين الثاني والرابع والخامس، وبراءة الثالث، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستدراج سائق وقتله؛ لسرقة دراجته البخارية.

تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس، من المدعو «السيد. ف. أ» 49 عامًا، ومقيم بدائرة المركز، بتغيب نجله «محمد . الـ»، وذلك عقب خروجه من المنزل للعمل على دراجته البخارية.

وأفاد والد المجني عليه في التحقيقات، بأن نجله خرج من منزله عصرا مستقلا دراجته البخارية التي يعمل عليها سائقاً بالأجرة، ولم يعد في الموعد المحدد، وأثناء محاولة الاتصال به كان هاتفه المحمول مغلقا، فتوجه إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وبعد مرور يومين تم استدعائه من قبل رجال الشرطة للتعرف على جثمان أحد الأشخاص فوجدها لنجله المغيب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «محمد. ص. م» 20 عاما، عامل، و«أحمد. إ. الـ» 19 عاماً، سائق، و«محمد. م. أ » 20 عاماً، و«كريم. م. أ» 19 عاماً، و«مختار. م. ل» ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وتبين قيام المتهم الأول باستدراج المجني عليه بطريق التحايل، بأن استقل معه دراجته البخارية «توك توك» بزعم توصيله إلى أحد الأماكن، واستدرجه إلى أحد الطرق النائية قاصداً من ذلك إبعاده عن أعين ذويه والمارة تمهيداً لارتكاب جريمته، وطلب المتهم من المجني عليه التوقف وتعدى عليه بالضرب، وأثناء مقاومة المجني عليه قام المتهم بركله بقدمه ما أدى لسقوطه في أحد المجاري المائية، وظل واقفاً حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة وتوفي غرقا، وقام المتهم بالاستيلاء على دراجته البخارية والهاتف المحمول.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن المتهم الأول انتوى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه لجني مزيد من الأموال، ونفاذا لذلك استدرج المجني عليه بزعم توصيله إلى أحد الأماكن لتنفيذ مخططه الإجرامي، وعقب الاستيلاء على الدراجة البخارية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، تواصل مع المتهم الثاني لتوصيله إلى المتهم الثالث، وقاموا ببيع الدراجة البخارية للمتهم الرابع وتقاسموا أموالها فيما بينهم، ثم قام المتهم الأول ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه للمتهم الخامس.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.