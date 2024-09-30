أمرت جهات التحقيق بحبس أكبر ديلر مخدرات ، ببلتان 4 ايام علي ذمة التحيقات ، وبحوزته كمية من مخدر البودر والأيس والحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز طوخ محافظة القليوبية ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس أكبر مروجي المواد المخدرة في طوخ بالقليوبية

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات بقيام مجموعة من الخارجين على القانون بإحدى قرى طوخ بالإتجار بالمخدرات.

تشكلت حملة أمنية من مركز طوخ بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس المباحث والنقيب أحمد نصر معاون المباحث لضبط مجموعة من الخارجين على القانون وتجار المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط أكبر تجار المخدرات ببلتان وبحوزته كمية من مخدر البودر والأيس والحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

إصابة 4 اشخاص في مشاجرة بالطوب والعصي ببني سويف

كما تعرض 4 أشخاص للإصابة ، بإصابات مختلفة، في مشاجرة بالطوب والعصي والحجارة بين أبناء عمومة بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول «ربيع. إ. ب» 50 عامًا، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و«أبو بكر. ن. إ»،21 عامًا، جرح قطعي باليد اليسرى، وكدمة شديدة بالساق الأيسر، و«رجب. م. إ» 31 عامًا، كدمة شديدة بفروة الرأس، وشقيقه «إدريس»، 25 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس، وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.