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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مصطفى محمد يشارك بديلا في تعادل نانت مع سانت إيتيان بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

سقط نانت في فخ التعادل أمام سانت إيتيان، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-2 في مواجهة مثيرة ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

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مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام سانت إيتيان

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بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يتعادل مع أنجيه

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تشكيل نانت أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

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مصطفى محمد خارج قائمة نانت لمواجهة ريمس

وشهدت المباراة أيضًا مشاركة مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 80، حيث لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف. 
وسدد مصطفى محمد كرة قوية برأسه من الجانب الأيمن لمنطقة الست ياردات، لكنها مرت عالية قليلاً فوق المرمى.
افتتح لاعب الوسط يوهان ليبينانت التسجيل لصالح نانت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الجناح سوربا توماس الهدف الثاني في الدقيقة 49، مما بدا وكأنه يؤكد تفوق نانت.
لكن سانت إيتيان لم يستسلم، حيث قلص الجناح إبراهيم سيسوكو الفارق في الدقيقة 57، ليعود بعدها ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 67.

 

موقف نانت 

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سانت إيتيان إلى 4 نقاط ليظل في المركز قبل الأخير، بينما زادت نقاط نانت إلى 9، ليحتل المركز السابع في الترتيب.
 

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مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام سانت إيتيان

بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يتعادل مع أنجيه

تشكيل نانت أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد على مقاعد البدلاء
الجريدة الورقية