الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يتعادل مع أنجيه

نانت
نانت

تعادل نانت مع أنجيه بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

txt

تشكيل نانت أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

txt

نجم ليفربول يخطط لشراء نادي نانت الفرنسي

txt

مصطفى محمد خارج قائمة نانت لمواجهة ريمس


سجل جون ليبينانت الهدف الأول لصالح نانت في الدقيقة 18 بعد تمريرة من النيجيري موسيس سيمون قبل أن ينجح الجزائري حمد عبدولي هدف التعادل لأنجيه في الدقيقة 24 عبر ركلة جزاء نجح في تنفيذها.

وشهد اللقاء مشاركة مصطفى محمد في الشوط الثاني بالدقيقة 61 وقدم مستوى متوسط، وأنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
 

ترتيب نانت في جدول الدوري الفرنسي:
 

رفع نانت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس بعد تحقيق انتصارين وتعادلين وتلقيه هزيمة، فيما يتذيل أنجيه الترتيب برصيد نقطتين فقط بعد تحقيق تعادلين.

 

الجريدة الورقية