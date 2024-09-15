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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مصطفى محمد خارج قائمة نانت لمواجهة ريمس

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف نادي نانت الفرنسي عن تشكيله الرسمي لمواجهة ريمس في إطار منافسات الدوري الفرنسي، وشهدت القائمة استبعاد الدولي مصطفى محمد نظرًا لإصابته.

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قرر المدرب أنطوان كومباريه، المدير الفني لنادي نانت، عدم إشراك مصطفى محمد في قائمة الفريق لمباراة اليوم، والتي ستُقام في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب «لا البوجوار» ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

ويعاني مصطفى محمد من إصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة أمام الرأس الأخضر. هذه الإصابة أثرت أيضًا على غيابه عن المباراة التالية للفراعنة ضد بوتسوانا.

على الرغم من غيابه، فإن مصطفى محمد قد قدم أداءً مميزًا في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، حيث سجل هدفًا في مرمى مونبلييه في المباراة التي انتهت بفوز نانت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشكيل نانت لمباراة ريمس :

حراسة المرمى: لافونت
خط الدفاع: اميان، كاستيليتو، باليوس، دوفرين
خط الوسط: شيريفيلا، ليبنانت، اوجستو
خط الهجوم: كادوير، ابلين، سيمون

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الجريدة الورقية