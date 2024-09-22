تشكيل نانت أمام أنجيه في الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد على مقاعد البدلاء

أعلن المدير الفني لنادي نانت، أنطوان كومباري، عن تشكيل الفريق لمواجهة أنجيه في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، والتي ستقام على ملعب "رايموند-كوبا" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء لـ فريقه نانت في هذه المباراة.



تشكيل نانت:

- حراسة المرمى: ألبان لافونت

- خط الدفاع: جان كاستيليتو، كيلفن أميان، نيكولا بالوا، كيفن دوفيرن

- وسط الملعب: شيريفيلا، جوهان ليبنانت، دوجلاس أوجستو

- خط الهجوم: سيمون، ماتيس أبلين، تينو كاديوير



بدلاء نانت:



كارلجرين، ماثيو أكاباندي، ناثان زير، كوزا، جان جبامين، لويس ليرو، بنجامين سوريا، مصطفى محمد.